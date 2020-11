Bucchioni: “Milan da Scudetto? È presto. Tra Ibra e CR7 scelgo il primo”

Bucchioni parla di Milan ed Ibrahimovic a ‘TMW Radio’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Enzo Bucchioni, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di ‘Maracanà‘, trasmissione in onda sulle frequenze di ‘TMW Radio‘. Queste le dichiarazioni di Bucchioni.

Sul Milan che deve credere allo Scudetto: “Certamente sta giocando un ottimo calcio e ha Zlatan Ibrahimovic che ti trascina in tutti i sensi. Ma siamo alla sesta giornata. Ho visto troppe squadre partire a razzo e poi perdersi. E’ un’ottima squadra ma ha anche delle lacune. Se non prendono qualcuno a gennaio in difesa e a centrocampo, sono problemi. Ho qualche perplessità che possano lottare per un obiettivo così importante”.

Su Ibrahimovic più leader di Cristiano Ronaldo: “Ronaldo è più un individualista, è il leader tecnico della Juventus, che è diverso. Un leader caratteriale è Ibrahimovic invece, dice le cose per far crescere il gruppo. E’ un trascinatore, anche eccessivo, ma scelgo sempre lui”. RINNOVO IBRAHIMOVIC, LE ULTIME NEWS DI CALCIOMERCATO >>>