Bruno: “Presi Van Basten dai capelli e gli dissi ‘ti faccio finire la carriera’”

L'ex difensore di Torino e Juventus, Pasquale Bruno , ha raccontato di una lite accesa con Marco Van Basten. Dopo un autogol contro il Milan ai tempi in cui vestiva la maglia granata, Bruno non gradì la reazione dell'olandese e iniziò ad aggredirlo fisicamente e verbalmente. Queste le dichiarazioni riportate 'areanapoli.it'.

"Era il 26 febbraio ’92, feci un autogol contro il Milan in Coppa Italia e Van Basten iniziò a ballare su di me. Ero a terra disperato, le mani sul volto: capii ciò che era successo dalla reazione dei compagni. Mi rialzai, presi Van Basten per i capelli e gli dissi: “ora ti faccio finire la carriera”.