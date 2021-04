Bruno Satin: “Maignan ottima scelta per il Milan. E’ un portiere top”

L'agente Bruno Satin, intervistato da Gianluca Di Marzio, ha esaltato Mike Maignan, obiettivo di calciomercato del Milan

Mike Maignan potrebbe essere l'erede di Gianluigi Donnarumma al Milan. Frederic Massara, direttore sportivo rossonero , si è detto fiducioso per il prolungamento, ma al momento la trattativa con Raiola è in fase di stallo. A tal proposito, l'agente Bruno Satin, intervistato da Gianluca di Marzio a Sky Sport, ha parlato proprio di Maignan: "Maignan è un portiere top, è l’erede Bernard Lama. Mike lo dice sempre che per lui è stato un esempio"

Sempre su Maignan: "Maignan sarebbe un’ottima scelta per il Milan nel caso in cui Donnarumma non rinnovasse. È cresciuto nel vivaio del Psg, ma nel Lille è cresciuto tanto in tutti gli aspetti: è uno dei giocatori fondamentali della stagione del Lille”.