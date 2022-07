Bruno Giordano: ”L’Inter offensivamente sta benissimo, Milan e Juve no”

Tra le priorità del calciomercato del Milan , c'è sin dalle scorse finestre il miglioramento del reparto offensivo; per sopperire a questa mancanza, i rossoneri si stanno muovendo da lungo tempo e con decisione sul profilo di Charles De Ketelaere e hanno già finalizzato l'arrivo di Divock Origi . Nel merito dei reparti offensivi di Milan, Inter e Juventus , si è espresso ai microfoni di TMW Radio Giordano Bruno , che ha commentato la situazione degli attacchi delle tre big mettendoli a confronto.

Di seguito, riportiamo le parole dell'ex difensore: "Se vediamo il reparto offensivo, l'Inter sta benissimo. Ha 4 grandi giocatori, cosa che non hanno Milan e Juventus. Poi hanno anche più possibilità di modulo. Ci sono due punte come Dzeko e Lukaku e due seconde punte come Correa e Lautaro. Nel complesso poi la Lazio, giocando solo con Immobile, ha avuto il secondo attacco".