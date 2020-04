Brocchi rivela: “Volevo con me Ambrosini come vice-allenatore al Milan”

NEWS MILAN – Ricordate il periodo di Cristian Brocchi allenatore del Milan? Nell’aprile 2016 viene esonerato Sinisa Mihajlovic, e Galliani e Berlusconi decidono di promuovere dalla Primavera alla Prima Squadra proprio Brocchi. Una rivelazione dell’attuale allenatore del Monza ai microfoni di Sky Sport 24.

"Ad Ambrosini voglio molto bene, è stata la prima persona che ho chiamato per venire con me in prima squadra al Milan. Speravo che lui potesse venire con me, poi ha fatto altre scelte". Poteva andare diversamente la sua (breve) avventura al Milan con Ambrosini al suo fianco? Difficile dirlo, ma resta un rimpianto per Brocchi, che stimava e stima tuttora l'ex compagno di squadra.