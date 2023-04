Brocchi: “Al Milan a casa, in famiglia. Mai stato cocco di Berlusconi”

Cristian Brocchi, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, ha parlato in esclusiva a 'SI'. Ecco le sue dichiarazioni più interessanti

Sul suo anno all'Inter: "Non lo ricordo col sorriso per un semplice motivo. Parto dall'aspetto negativo, che è il fraintendimento che c'è stato anche nei confronti dei tifosi. Perché un giorno esce fuori una dichiarazione in cui io avrei detto 'Odio l'Inter', in realtà io non odio nessuno. Ma io sono cresciuto nel Milan e avevo tutta la storia rossonera dentro di me; i dirigenti all'epoca mi avevano detto di fare qualche dichiarazione sui generis e io ho esasperato questo concetto. Poi quando sono andato via ho usato una frase forte, in cui il termine odiare era inteso sotto un altro punto di vista. Avevo avuto una delusione grandissima quando un giorno mi presentai alla Pinetina e non trovai il mio nome sul mio armadietto, ma trovai quello di un altro giocatore. Avevamo parlato di un'ipotesi di scambio col Milan, non sapevo ancora se si fosse concretizzato, ma di certo scoprirlo così non è stato piacevole. La fortuna vuole che era il Milan, perché si parlava di Milan e un'altra squadra. Fortunatamente la trattativa si chiuse col Milan e dissi: 'Torno a casa nella mia famiglia'. Con le persone che mi hanno cresciuto, facendomi diventare uomo con lo studio e i valori, quindi diciamo che quello che in quel momento si rivelava qualcosa di grave, è stata poi la mia fortuna”.

Brocchi sugli anni al Milan dal 2001 al 2005 (con parentesi in prestito alla Fiorentina): "Il primo anno è stato sicuramente complicato, non stavo ancora bene. Dopo un mese e mezzo all'Inter, prima della Supercoppa italiana, mi scoppiano le ernie al disco. Sto fuori tantissimi mesi facendo un'operazione complicata che mi ha cambiato anche come modalità di gioco, facendomi perdere velocità ed elasticità. Mi sono dovuto reinventare, sono diventato più un giocatore agonista. Il primo anno è stato complicato, ma ero a casa nel mio ambiente ideale. Il Milan in quell'anno ha fatto un po' fatica, era l'anno di Terim che fu esonerato, poi è arrivato Ancelotti. Non era l'anno ideale per poter riesplodere, ma mi è servito per farmi conoscere da tutti e prendere confidenza con lo spogliatoio e anche da mister Ancelotti. Da lì è nata una storia incredibile perché abbiamo vinto tutto creando un gruppo meraviglioso. La cosa più importante per me era lavorare, facendomi trovare pronto quando dovevo giocare. Penso di aver sbagliato davvero poche partite al Milan, avevo continuità di gioco e di amore e rispetto per la maglia che indossavo. La società mi aveva dato tutto. Quindi per me è stato in parte più facile per questi motivi. L'anno più facile è stato quando sono andato a giocare a Firenze. Scelta mai più azzeccata, mi richiamò il mio mentore Cesare Prandelli, quindi era anche un qualcosa in più dimostrargli che non aveva sbagliato scelta. Penso di aver fatto una delle stagioni migliori della mia carriera. L'anno dopo il Milan mi rivoleva, la Fiorentina aveva un'opzione su di me da poter esercitare: ci sono stati un paio di malintesi con il grande direttore Corvino, una sua frase mi fece rimanere male, quindi questa cosa ha fatto sì che ritornassi al Milan, che mi stava chiamando e mi voleva. Anche questa scelta azzeccata: l'anno dopo vincemmo la Champions, io gioco tantissimo in campionato e in coppa, mi tolgo tantissime soddisfazioni. Sono stati due anni in cui ho fatto davvero qualcosa di buono, esordendo pure in Nazionale”.

Brocchi sulla Champions League vinta nel 2003 a Manchester con il Milan e lo slogan 'Brocchi si nasce, campioni si diventa': "Quella maglia me l'aveva data un amico a Verona, è stata anche una risposta a qualche mio dirigente amico del Milan, non erano Galliani e Braida. Che quando ero ragazzino dicevano: 'Ma come facciamo a portare al Milan un giocatore che si chiama Brocchi?' Ti immagini la formazione iniziale, uno, due, tre, undici Brocchi. Negli anni c'era sempre la battuta. Il primo articolo che mi fecero al Milan andammo a fare un'amichevole a Saronno, vincendo 6-1, io entrai al posto di Lentini, feci gol, era un periodo in cui la stampa attaccava il Milan. Titolo di giornale? Nasce il Milan dei Brocchi. Allora dissi tra me e me: 'Ecco, in prima squadra non ci potrò più andare'. In realtà la battutina mi ha accompagnato per diversi anni. Quale occasione migliore per ridere di questa cosa. Una volta Crespo mi disse: 'Christian, il mister ti ha messo dentro quando mancava poco. Sei entrato e hai corso come un dannato, stavamo vincendo 3-0 a pochi minuti dalla fine'. Io gli ho detto a Hernan che quei 7 minuti li faccio sempre a tutta. La volta dopo mi conquisterò qualcosa in più. Hernan mi dissi che avevo ragione, quelle parole le ho tenute sempre dentro. La gara dopo l'ho giocata titolare. Per quei sette minuti? Non lo so, sicuramente me li terrò per tutta la vita”.

Quindi Brocchi sulla sua carriera da allenatore, iniziata nel settore giovanile del Milan: "Tutti hanno sempre detto che sono il cocco di Berlusconi, questa cosa l'ho sempre pagata e la pago tutt'ora, al giorno d'oggi mi chiedo perché sia per i tifosi sia per i giornalisti. E' una cosa molto sbagliata. Galliani mi chiamò dicendomi che, se avessi davvero smesso di giocare, gli sarebbe piaciuto avermi come allenatore nel settore giovanile del Milan, tornando a casa ad allenare i ragazzi. Lo ringrazio, dicendo che ci avrei pensato perché non era mia intenzione iniziare ad allenare subito. E poi dopo le cose vanno come devono andare, inizio il percorso da allenatore con gli Allievi del Milan. Un percorso bellissimo ed emozionante: ho conosciuto centinaia di ragazzi meravigliosi in tre anni. Facciamo bene, le squadre giocano bene, abbiamo iniziato un percorso che ha risaltato le mie qualità da allenatore e quello che volevo dalle mie squadre. Questa qualità di gioco viene apprezzata dal presidente, a cui capitò di vedere un paio di partite, tra cui un Milan-Real Madrid in cui giocammo una gara bellissima. Da lì iniziò a chiamarmi per chiedermi quali fossero i giocatori pronti per andare in prima squadra. Una sera mi chiama per andare in prima squadra e gli dico che non sono ancora pronto. Ma non è quando vado in prima squadra, era prima. Gli dico no e capisce. L'anno dopo succede quello che succede, mi chiama e mi dice: 'Non puoi più dirmi di no. Da domani sei l'allenatore del Milan'. Io non potevo davvero dire di no perché ho un rispetto incredibile. Io sono andato a scadenza di contratto ad allenare il Milan, il cocco di Berlusconi avrebbe avuto altri due anni, se non tre, di contratto. Da lì difficoltà grandi, io non volevo andare, al contrario di quello che si diceva. Io pensavo già che avrei allenato il Milan a partire dalla stagione successiva. Lì subentrai a due mesi dalla fine con una squadra in difficoltà, che non aveva la mia mentalità di gioco. Aveva un altro allenatore, molto bravo, con una diversa mentalità di gioco. E' stata un'esperienza meravigliosa, sedersi sulla panchina della mia squadra del cuore è stata anche una grande sofferenza per le mazzate di troppo di tifosi incattiviti che mi criticavano così tanto senza che avessi una colpa reale. Ma fa parte del gioco”.

Sul momento più duro vissuto in rossonero da allenatore, Milan-Roma 1-3: "Avevo bisogno di risposte dai giocatori, capendo quali potessero darmi qualcosa di importante per la finale di Coppa Italia. La Roma era nel massimo dello splendore con grande libertà mentale, noi forse nel momento difficile, in cui la testa di molti era già alla finale. L'interesse era relativo. Lì volevo vedere quali erano i giocatori che potevamo darmi qualcosa di più per la finale. Ho avuto risposte importanti, 6 o 7 non dovevano essere nemmeno lì per alcuni motivi. Quel Milan aveva difficoltà oggettive ma aveva ragazzi con dei valori, molto attaccati alla maglia. Ricordo la preparazione alla fine, tutti hanno dato tutto, nessuno si era tirato indietro e quelle mie frasi avevano toccato cuore e anima dei giocatori. Facemmo una finale di Coppa Italia ottima. Ma nel calcio si dice che conta vincere, noi perdemmo ai supplementari, però giocando bene”.

Sull'esperienza da tecnico al Monza: "Molto bello, ho un ricordo meraviglioso di Monza. Anche lì ho avuto dei problemi per il discorso che si faceva prima, insomma. Perché sembrava sempre che io fossi quello che... nessuno ha mai parlato di stima totale per il Brocchi allenatore. Quante squadre hanno investito come il Monza senza riuscire a vincere la C? Noi l'abbiamo stravinta, andando su tutti i campi a giocare un calcio bellissimo, avevamo tutti i numeri dalla nostra. 15 punti di vantaggio quando fu fermato il torneo dal Covid-19. Non era solo questione di avere una squadra importante, abbiamo vinto il campionato al primo vero tentativo. Per me è stata un'emozione grande, a Monza ci sono legatissimo. Ho costruito la mentalità di squadra e persone che ci lavoravano. Adesso fa piacere vedere il Monza in Serie A, anche se non sono stato io a portarlo, siamo arrivati ad un rigore della Salernitana contro il Pordenone al 96' dalla A, a togliermi questo sogno. Però un conto è allenare il Monza in A, che è una cosa meravigliosa, un altro è essere partiti da lì e aver fatto una cosa davvero bella. Mi sento partecipe, sono contento di vedere che un allenatore giovane come Palladino sta facendo bene, perché vuol dire che gli allenatori bravi ci sono, ma devi essere al posto giusto nel momento giusto. Lui è un allenatore bravo che si è trovato al posto giusto nel momento giusto. Io faccio il tifo per lui e per il Monza, società e tutti i tifosi che saranno sempre nel mio cuore".