Brocchi: “Locatelli? era uno dei più forti del settore giovanile in quegli anni”

Christian Brocchi, ex calciatore e allenatore del Milan, ha il merito di aver fatto esordire in Serie A Manuel Locatelli: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Cristian Brocchi ha parlato di Manuel Locatelli, ex centrocampista del Milan che ha avuto la possibilità di fare il suo esordio in Serie A grazie all'ex allenatore rossonero. Queste le sue parole sul calciatore del Sassuolo. "Vedevano tutti qualità superiori alla media, Locatelli era uno dei più forti del settore giovanile in quegli anni, considerato di prospettiva. Io lo feci esordire a San Siro perché ero convinto che sarebbe stata la prima di tante partite e volevo che fosse un inizio memorabile".