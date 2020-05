Brocchi: “La Serie A traina tutto il calcio italiano. Deve ripartire”

ULTIME NEWS – Cristian Brocchi, attuale allenatore del Monza di Silvio Berlusconi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss e ha parlato dei problemi relativi alla ripresa della Serie A.

Brocchi, al riguardo, ha dichiarato: “La Serie A è il campionato che traina tutto il sistema calcistico in Italia, è la terza industria del nostro paese. Non è dunque solo emozioni e passione. La Serie A offre anche un numero elevatissimo di posti di lavoro. Va fatta riprendere appena possibile”.

