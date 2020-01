Brescia-Milan, Bennacer: “Devo avere più fame. Questa è la strada giusta”

NEWS MILAN – Ismaël Bennacer, centrocampista rossonero, ha commentato ai microfoni di ‘Milan TV‘ il match Brescia-Milan del ‘Rigamonti‘. Queste le dichiarazioni di Bennacer:

Su cosa è cambiato nel Milan: “Ora vinciamo, questo è cambiato. Ci crediamo fino alla fine, come avete visto nelle ultime partite. Penso sia questo che faccia la differenza”.

Su come può migliorare: “Penso che devo imparare in tutto, devo essere più decisivo, devo essere più concentrato anche, devo essere sempre nella partita, dal 1° al 95°, dovrà essere così in ogni partita. Devo avere ancora più fame, ma penso che ho tanto, tanto da imparare”.

Su come si trova con Franck Kessié: “Franck fa tanto per la squadra, lui mi aiuta, io aiuto tanto lui. È dura, proviamo ad essere compatti, stretti, a fare bene. Oggi non abbiamo preso gol, abbiamo vinto e questo è importante. C’è sempre qualcosa da rivedere, ma questa è la strada”.

Su Milan-Torino di Coppa Italia: “Dobbiamo continuare, avere ancora più fame, questa partita era dura. Prendiamo tutto il positivo di queste ultime partite e martedì faremo di più insieme perché è molto, molto importante”.

Per le dichiarazioni rilasciate, invece, al termine della partita tra ‘Rondinelle‘ e rossoneri dal tecnico milanista Stefano Pioli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android