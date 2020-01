Brescia-Milan 0-1, Donnarumma: “Obiettivo Europa. Calcoli a fine campionato”

NEWS BRESCIA/MILAN – Gigio Donnarumma, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine del match Brescia-Milan. Queste le dichiarazioni del portiere campano: “Sappiamo soffrire, sapevamo che non era facile. Siamo stati lì alla fine abbiamo fatto il gol e abbiamo vinto. Il nostro obiettivo è l’Europa, dobbiamo continuare così e non rilassarci, assolutamente. Martedì un’altra battaglia contro il Torino. Champions? Guardiamo partita dopo partita e non ci fermiamo. A fine campionato faremo i calcoli. Dietro siamo più compatti, ringrazio la difesa ed è merito di tutta la squadra per i pochi gol subiti”.

