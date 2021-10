Brescia, Cellino: “Tonali? Non l’avrei mai venduto al Milan, ma…”

Massimo Cellino, presidente del Brescia, nell'intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Milan

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Cellino ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista che sta facendo benissimo al Milan: "Se due anni fa non fossi retrocesso, non avrei mai venduto Tonali al Milan. In Serie B non potevo farlo giocare".