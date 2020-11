Branchini: “Il Milan ha tutto per arrivare in fondo. Grandi meriti di Pioli”

Sull’Inter e sul ruolo di Conte mi sono già espresso. Per la Juve credo che Pirlo abbia la qualità per venire a capo di una situazione tutt’altro che semplice. La Juve è competitiva per antonomasia. Al nuovo allenatore è stato affidato un gruppo con caratteristiche particolari e gli va concesso tempo.

Nella lotta per lo scudetto il Napoli viene subito dopo l'Inter: ecco perché la squadra di Gattuso non è tra gli outsider. In compenso ho grande stima per la Roma. Se L'Inter può vincere lo scudetto, anche Lukaku può trionfare nella classifica cannonieri. Raramente l'Inter vince senza i suoi gol e oltretutto batte bene i rigori".