Branchini: “Il Milan ha accettato la partenza di Donnarumma, non vedo scandali”

L'agente Giovanni Branchini ha commentato due partite eccellenti in estate: quella di David Alaba e quella di Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Alaba? Quando un giocatore sta in un club oltre dieci anni, non penso ci sia nulla di criminale volere cambiare. Il Bayern ha fatto di tutto per tenerlo facendo proposte eccezionali, il giocatore sosteneva essenzialmente che nel Bayern non poteva giocare nel ruolo in cui ha sempre sognato di giocare, cioè il centrocampista. Poi la realtà sportiva è che sia nell'Austria che nel Real Madrid ha dovuto giocare da difensore, come faceva al Bayern. Alle volte le ciambelle non riescono con il buco, è un fatto culturale e mediatico. In Italia si accetta che un giocatore vada via: il Milan ha accettato con grande signorilità che Donnarumma se ne andasse, sono stati più i media a calcare la mano che non le società. Penso che ci sia una tendenza a creare scandalo anche quando non c'è".