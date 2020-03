Branchini: “Azzerare la stagione 2019-2020 e ripartire da capo”

NEWS SERIE A – Giovanni Branchini, procuratore sportivo, ‘vota’ per la cancellazione della stagione 2019-2020 per permettere ai club di Serie A di ripartire con slancio in vista della prossima annata, 2020-2021. Queste le parole di Branchini ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘.

“La stagione va azzerata e serve decidere subito di ripartire da capo. La prima cosa da fare è lo slittamento della chiusura dei bilanci rispetto al 30 giugno. Se slittasse, daremmo subito respiro ai club, ovviamente senza cambiare gli obblighi finanziari”, ha detto Branchini. DAMIANO TOMMASI SPAVENTA I TIFOSI DELLA SERIE A >>>

