Brambilla: “Un onore indossare la maglia del Milan e la fascia da capitano”

Le ultime notizie sul Milan primavera. Alessio Brambilla, giovane calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni a Milan Tv

Sul ruolo da centrocampista : "Il centrocampista deve dare una mano sia in difesa che in attacco, raddoppiando l'uomo e portando gol. E' il punto d'equilibrio della squadra".

Sui suoi difetti in campo : "Non ho un grandissimo tiro però ogni tanto ci provo a concludere verso la porta. Spero di segnare prima della fine del campionato".

Sull'obbiettivo playoff: "Siamo ancora in corsa. Abbiamo visto che quest'anno il campionato è in continua lotta per le prime posizioni. Siamo a meno 4 dalla zona playoff. La settimana prossima giochiamo con l'Ascoli e poi c'è lo scontro diretto tra Spal e Atalanta quindi cercheremo di prendere sempre più punti per la sesta posizione".