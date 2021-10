Brambati: “Vlahovic al Milan? Uno dei più grandi colpi dei prossimi anni”

Il noto procuratore Massimo Brambati ha parlato dell'eventuale passaggio di Dusan Vlahovic al Milan come sostituto di Zlatan Ibrahimovic

Il noto procuratore Massimo Brambati ha parlato dell'eventuale passaggio di Dusan Vlahovic al Milan come sostituto di Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "E' un giocatore sulla bocca di tanti club, non solo italiani. Se il Milan sostituisse Ibra con lui sarebbe uno dei più grandi colpi dei prossimi anni. La Fiorentina non può pensare di chiedere 60-70 milioni con uno a cui scade il contratto nel 2023, dovrà chiedere di meno". Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un calciatore dell'Inter.