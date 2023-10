Brambati: “Mi aspettavo un Milan più cattivo e attendista a Parigi”

Intervistato da Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del Milan e di Stefano Pioli dopo la brutta sconfitta in Champions League con il PSG: "Pioli? In una lista di grandi non c’è, ma detto questo è stato un fautore di un percorso di crescita che parte da lontano di questo Milan. Questo Milan non entrava in Champions da anni e lui lo ha riportato nell’Europa che conta e a vincere uno Scudetto. I percorsi poi vanno continuati e tu decidi se continuare a farlo con un certo tecnico".