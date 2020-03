Brambati: “Problemi Milan? Boban e Maldini dirigenti inesperti”

NEWS MILAN – L’ex calciatore, ora procuratore sportivo, Massimo Brambati ha parlato della situazione societaria del Milan ai microfoni di TMW Radio. Opinione flash di Brambati sull’operato di Gazidis, o meglio della sua scelta di affidare il progetto tecnico a Zvonimir Boban e Paolo Maldini.

Ecco il quesito che si pone Brambati: “A Gazidis chiederei come mai ha preso a fare mercato due persone che non avevano esperienza di quel ruolo come Boban e Maldini. Un conto è essere stato un grande calciatore, un conto è fare il dirigente”.

Intanto sulla questione stadi a porte chiuse… il giornalista de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, ha fatto il punto sulle perdite economiche dei club: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android