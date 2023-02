Brambati: “Il Milan è irriconoscibile, ma il derby può essere un’opportunità”

Massimo Brambati. ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul derby tra Milan e Inter, che può essere un'opportunità per i rossoneri

L'ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, e ha parlato del derby tra Inter e Milan , dicendo che per i rossoneri potrà essere un'opportunità. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Massimo Brambati sul derby

"L'Inter arriva meglio del Milan, ma è a -13 dal Napoli con un organico che non deve avere un distacco simile. Le squadre dietro al Napoli hanno sbagliato e l'Inter ha perso poche settimane fa con l'Empoli e pareggiato col Monza. Il Milan in questo momento è irriconoscibile. Logico che vedo meglio l'Inter, ma il derby è una partita particolare dove le motivazioni dovrebbero arrivare da sole e dove dovresti tu Milan ribaltare la situazione psicologica. Il Milan deve prendere il derby come un'opportunità. E' una partita che ti può dare una svolta. Anche un pareggio sarebbe rinfrancante". La probabile formazione del Milan contro l'Inter >>>