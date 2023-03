Brambati: “Il Milan deve ringiovanirsi, CDK non riesce ad esprimersi”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato del Milan e della situazione di Charles De Ketelaere

Francesco Aliperta

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà, Massimo Brambati ha parlato del Milan e dell'ormai vicino rinnovo di Olivier Giroud: "Ma chi fa scouting che fa? Dovrebbe anche cercare di ringiovanire il Milan. Non sono contro gli over se portano qualità, ma mi pare che il campionato italiano sia diventato il rifugio di tanti che hanno passato i trenta e più. Di Maria è stato lasciato a zero per esempio dal PSG. Se ha qualità e arriva a una spesa contenuta va bene, ma per esempio il Napoli ha fatto grandi colpi giovani e a poco. L'Atalanta è una squadra che gioca spesso sul fattore giovani di qualità"

Su Charles De Ketelaere, invece, il giornalista non ha avuto dubbi: "Io continuo a ribadire che Massara e Maldini non credo abbiano preso una cantonata. L'ho visto anche io, ha qualità, gamba, anche personalità nelle giocate ma in questo momento non riesce ad esprimersi. Ci sono ragazzi che in allenamento fanno numeri pazzeschi ma la domenica si perdono".

Brambati ha poi continuato, rispondendo ad una domanda sulla permanenza di Angel Di Maria alla Juventus: "Sono valutazioni da fare dal punto di vista economico e tecnico. Bisogna capire se l'investimento vale. Questo ragazzo sta bene fisicamente? Ha ancora lo spazio per giocare quattro partite al mese almeno? Perché altrimenti un giocatore che ti fa la differenza quando ci sono certe partite ma quando devi fare una serie importante di sfide magari qualcuna la salta".

Riguardo invece la prossima sfida in campionato tra Roma e Sampdoria: "La Samp ha preso il carattere dell'allenatore, la Roma deve stare attenta. E' una squadra che sta vivendo un momento societario particolare, sarebbe facile mollare ma Stankovic non è così. La Roma dovrà sudare le famose sette camicie per affondare la Sampdoria".

Infine, il noto giornalista ha voluto dare un consiglio a Luciano Spalletti: "Io gli direi vinci e vai via. E lo vedrei bene alla Juventus".