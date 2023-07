Brambati: “Mercato inquinato, l’Arabia prende giocatori importanti”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato di calciomercato dei giocatori ceduti in Arabia Saudita : "E' un mercato inquinato, perché gli arabi hanno tirato fuori degli assi dalla manica che non erano e non sono contemplati. Anche i top club, che possono spendere più di noi, hanno subìto la situazione un po'. Non mi piace questa cosa, ma perché già c'era una sperequazione tra noi e tanti club europei, oggi ancora di più. Mi fa un po' paura questa situazione".

L'ex calciatore ha poi continuato, prendendo in esempio il mercato che fu in Cina: "In Cina era qualcosa di più lontano e ha attecchito solo in parte. Questi stanno facendo razzìa, prendono giocatori importanti, inaspettati, che potevano dire ancora la loro in Europa".