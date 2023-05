Brambati: “Juventus? Il campionato non è stato regolare”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato della Juventus e delle sanzioni contro i bianconeri: "Da quando si è scatenata questa vicenda, dico solo una cosa: il campionato non è stato regolare. E' stato regolare per una parte, negli ultimi 4 mesi no. La giustizia sportiva ha bisogno di essere riformata. Certe decisioni e sanzioni vanno applicate a bocce ferme, non puoi inquinare un movimento sportivo. Giusto il parere di Malagò, che dice che bisogna riformare e anche essere celeri".