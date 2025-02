Brambati: “Joao Felix al Milan? Jorge Mendes ha fatto il suo giochino…”

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao : "Il Milan? Sicuramente è una delle squadre che può arrivare lì. Io con l'Atalanta in queste condizioni non so, magari arriva terza un'altra, vedi la Lazio. Sono tante squadre lì a lottare, per come stanno andando le cose saranno quattro quelle che andranno in Champions. E se sarà così, Milan e Juve che puntano anche per bilanci alla Champions, una delle due o entrambe rimangono fuori".

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero sull'arrivo di Joao Felix in rossonero: "C'è chi dice che lo ha voluto Conceicao. Io penso di no, Mendes ha fatto il suo giochino, magari con Conceicao complice. Per me è un modo per metterlo in mostra. E' un giocatore con tanta qualità non espresse, stava per perdersi. Mi ha deluso per esempio Zaniolo, che ha avuto l'occasione con l'Atalanta e Gasperini, ma questo gli ha detto di cercarsi un'altra piazza. Joao Felix ha talento, ma a volte si perde. Per me ha aggiunto tanta qualità davanti il Milan e dietro ha messo un po' di esperienza".