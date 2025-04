Intervistato a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del Milan dopo la vittoria nelle semifinali in Coppa Italia contro l'Inter: "L'Inter? Finisse oggi la stagione senza vincere nulla, avrebbe comunque fatto bene. E' arrivata in fondo a tutto, poi non vincere ci sta. Per i troppi impegni, Inzaghi deve capire ora i giocatori da rischiare e alcune non le ha rischiate perché ha anche altri obiettivi. Uno però si accorge quando ti mancano dei giocatori. Il Bayern ha giocato la doppia sfida senza 5 titolari, quando non giochi con certi giocatori la differenza si vede".