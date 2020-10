Brambati: “Derby? Inter più forte sulla carta, ma il Milan è favorito”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ha voluto dire la sua sul derby che si giocherà domani alle ore 18.00.

Brambati, per quel che riguarda il Milan, ha dichiarato: “In casa Milan stanno bene, hanno recuperato un giocatore fondamentale come Ibrahimovic e per me sono i favoriti. E poi si sono allenati in maniera regolare. All’Inter non è stato così. Anche per la settimana che hanno vissuto, i rossoneri sono i favoriti. Certo, come organico è superiore l’Inter ma non hanno lavorato bene negli ultimi giorni, con tanti giocatori fuori”.

E sempre in vista del derby, ecco la probabile formazione che Stefano Pioli potrebbe schierare. Per saperne di più, continua a leggere >>