Brambati: “Caso Juventus? C’è tensione tra Elkann e Agnelli” | News

Massimo Brambati, ex calciatore del Torino tra le altre, ha espresso il suo pensiero ine merito a quanto sta accadendo in casa Juventus

Intervenuto su 'TMW Radio' durante il programma 'Maracanà', Massimo Brambati ha parlato del caso Juventus. Queste le sue dichiarazioni: "Aspetto a emettere sentenze. Ci vorrà tempo per avere il quadro completo. Occhio però alle intercettazioni. Io sono stato coinvolto in Calciopoli e il tono era completamente diverso nel senso rispetto a quello che è emerso. Qualcosa di sicuro è successo, se ci sono state delle dimissioni. Di sicuro c'è tensione tra Elkann ed Agnelli, a Elkann dà fastidio che sono stati spesi 800 mln in due anni e mezzo e con quei risultati sportivi. Io aspetto a giudicare, ci sono le sedi opportune per farlo. Se hanno sbagliato, spero che paghino". Mercato Milan, Maldini brucia la Juve per un obiettivo di gennaio >>>