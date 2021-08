Braithwaite: “Eriksen? L’ho guardato ed era morto. Mi sono affidato a Dio”

Martin Braithwaite, attaccante della Danimarca, è ritornato sullo shock dovuto al malore di Christian Eriksen contro la Finlandia

Martin Braithwaite, attaccante della Danimarca, è ritornato sullo shock dovuto al malore di Christian Eriksen contro la Finlandia. Un episodio che, come noto, ha visto il difensore del Milan come protagonista assoluto in positivo. Queste le dichiarazioni ai microfoni di '433'.

"E' stata l'esperienza più terrificante della mia vita. Il momento più alto dello sport in Danimarca tutto d'un tratto si è trasformato in un incubo, quello che è successo quella sera ha shockato le persone. C'è stato un momento in cui ho guardato Christian ed era morto. Quando vedi il corpo di una persona che è morta non hai dubbi, sai cos'è successo. Ed è quello che ho visto in Christian. Ho iniziato a pregare, tantissimo, sentivo fosse l'unica cosa che potessi fare, affidarmi a Dio. C'erano i medici a lavorare su di lui, è un'immagine che non auguro a nessuno. Per fortuna è finito tutto bene, Christian sta bene ed è in forse. E' l'unica cosa che speravamo tutti".