Braida: “Tonali può fare bene. Come Ibrahimovic ce ne sono pochissimi”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dall’inaugurazione del mercato estivo a Rimini, l’ex ds del Milan Ariedo Braida ha parlato ai media presenti del mercato dei rossoneri.

Su Tonali: “Merita, dipenderà dalla sua crescita e dai miglioramenti. I giocatori hanno qualità e a volte non migliorano: a occhio mi sembra posato, intelligente, in gamba. Ci sono le premesse per far bene”.

Su Pioli e Maldini: “Non mi posso permettere di giudicare. Io ringrazierò sempre il Milan, conoscete tutti Pioli e Maldini. Sono bravi professionisti, lo stanno dimostrando, auguro a loro i successi che meritano e che merita il Milan”.

Su Ibrahimovic: “Se ce la fa, uno come lui è giusto che giochi. Così ne vedi pochissimi”.

