Braida: “Pjanic e Lautaro Martínez perfetti per il Barcellona”

CALCIOMERCATO DALL’ESTERO – Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, ha parlato delle possibili mosse blaugrana per la sessione estiva di calciomercato ai microfoni del ‘Mundo Deportivo‘. Queste le dichiarazioni di Braida:

“Lautaro Martínez mi piace molto perché ha qualità, talento e segna. Nonostante sia molto giovane e possa migliorare molto, è già un grande attaccante con caratteristiche perfette per giocare nel Barça. Quali giocatori potrebbero interessare all’Inter? A me piace molto Nélson Semedo, così come Arthur. Penso che sia un accordo fattibile”.

Braida ha poi proseguito: “Miralem Pjanic è un giocatore con un profilo simile a Xavi ed Andrés Iniesta. Ha un piede ottimo, molta intelligenza e calcia molto bene i calci piazzati. Lui e Lautaro sono perfetti per i blaugrana. Ai bianconeri come contropartita piace Arthur”. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SU GIGIO DONNARUMMA >>>