Braida sul mercato: “Shevchenko? Colpo più difficile ecco perché”

L’incredibile scalata di Ariedo Braida è partita dal Monza per raggiungere l’apice nel Milan berlusconiano col quale ha vinto 7 scudetti e 5 Champions League, oltre a svariati altri trofei. In vista della sfida tra i due club prevista domani, il dirigente ha parlato a 'Tuttosport'. Ecco le sue parole su Shevchenko ( QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI ).

Sul colpo di mercato più difficile da chiudere: «Dico Shevchenko, perché all’epoca non tutti al Milan erano d’accordo e convinti di prenderlo. Io però ero sicuro su Sheva: ho lottato per mesi e alla fine si sono fidati. Non ci avevo visto male».