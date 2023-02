Braida: “Il Milan mi ha sorpreso negativamente, ma si può riprendere”

Ariedo Braid, ex dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al presente e al futuro dei rossoneri

Milan, le parole di Ariedo Braida sul momento di forma

"Milan in crisi? La ricetta della verità non ce l'ha nessuno, stavano facendo bene, all'improvviso si è spenta la luce, chi è dentro conosce le problematiche. Mi ha sorpreso negativamente il Milan nelle ultime partite, dava segnali di poter lottare per vincere il campionato e ora il distacco dal Napoli è tanto e deve guardarsi le spalle per la Champions. Il Milan ha anche le risorse per potersi riprendere. Mi auguro che possa tornare a vincere, da Milanista. Se Ibra può servire? Sempre, ti trasmette coraggio, forza. Chi toglierei all'Inter domenica nel derby? Quelli che fanno gol". La probabile formazione del Milan contro l'Inter >>>