Braida: “Milan? C’è una crisi d’identità. Vederlo così mi fa star male”

Intervistato a SoFoot, Ariedo Braida ha parlato così del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao : "Sono triste, vedere il Milan in questo stato mi fa star male. Motivi? Una crisi di identità e una mancanza di sentimento di appartenenza. Sono stati fatti grossi errori per anni, a tutti i livelli e la conseguenza è che abbiamo un club e una squadra senza identità. L’avevo predetto a inizio stagione che non sarebbe stata una squadra competitiva: il club è troppo instabile, non c’è una direzione chiara, gli allenatori si succedono e la rosa cambia ogni anno".

Infine, l'ex dirigente rossonero ha concluso: "Per essere ambiziosi serve continuità, per esempio lasciando lavorare un allenatore per 2-3 anni, dieci se possibile. Chi ha più colpe? I giocatori sono responsabili, ma è difficile essere performanti in un club senza identità. Ciò che manca, è una guida, un uomo forte come lo era Berlusconi. Con lui e Galliani c’era una linea direttrice".