Braida: “Il Milan vincerà lo scudetto. Ibrahimovic sarà ancora decisivo”

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ora ds della Cremonese, è intervenuto ai microfoni de "La politica nel pallone". Braida ha parlato della squadra di Stefano Pioli: "Io penso che il Milan vincerà il campionato, Maldini ha fatto un ottimo lavoro, riuscendo a coniugare nella squadra giocatori giovani con giocatori d'esperienza. Ibrahimovic sarà ancora decisivo anche se il tempo passa per tutti e lui ora ha spesso acciacchi. Pioli ha fatto un grande lavoro e sono convinto che continuare con lo stesso tecnico è importante, perché ogni volta che si cambia allenatore bisogna cominciare da capo. Contratto di Pioli? Sarebbe giusto fare subito il prolungamento del contratto a Pioli, per dare certezze alla squadra e a tutto l'ambiente".