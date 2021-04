Braida: “Galliani è come un fratello. Ritorno al Milan? Ecco la verità”

Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del quotidiano QS. Ecco cosa ha detto

Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano QS. Braida, ora direttore generale della Cremonese, ha parlato della sfida di domani contro il suo amico Adriano Galliani: "Adriano per me è un fratello e lui lo sa, ho vissuto con lui per decine di anni, non so nemmeno quanti di preciso. Quando è stato male ero preoccupato, ci sentiamo tutti i giorni ma della partita di domani non ne abbiamo parlato. All’andata ci siamo visti e sembravamo due ragazzini che andavano per la prima volta a vedere una partita allo stadio. Io ho giocato nel Monza e ho fatto il DS, lui ne è tifoso da quando è nato. Poi abbiamo fatto anche altro…e vinto qualcosina".