Braida e gli elogi a Ibrahimovic: “Mi ha stupito in un aspetto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato al quotidiano “Libero” di alcuni argomenti d’attualità rossonera. Questo un estratto della sua intervista, riguardante Zlatan Ibrahimovic: il suo apporto alla squadra da quando è arrivato e il suo futuro.

“La differenza in questo Milan del 2020 l’ha fatta un campione vero come Ibrahimovic. Rinnovo? Finché ce la fa fisicamente, Ibra sarà sempre decisivo. E lo ha dimostrato nonostante a ottobre compirà 39 anni. Lo svedese è sempre stato un campione assoluto. Con gli anni è poi maturato nella leadership. Da ragazzo non aveva la piena consapevolezza delle sue qualità. Adesso invece ha raggiunto la totale maturità psicologa e tecnico-tattica, diventando un punto di riferimento per tutti. Compagni, tifosi e allenatore”.

Un aneddoto su Zlatan?: “Ha una personalità molto forte e cerca di imporre a tutti la sua voglia di vincere. Sempre e comunque. Ha la cultura del successo e la trasmette in maniera fortissima ai compagni durante gli allenamenti. Proprio la sfrontatezza è uno dei suoi segreti: si sente al centro del mondo e trascina chi sta intorno a lui”.

