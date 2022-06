Braida: “Un algoritmo cosa poteva dirmi di Van Basten, Sheva o Kakà?”

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Ariedo Braida ha parlato degli algoritmi nel mondo del calcio. Queste le sue dichiarazioni: "Possono aiutare, perché forniscono statistiche, numeri, dati oggettivi. Ma poi dev’essere sempre l’uomo a decidere, a scegliere, a valutare. Il calcio è un territorio per gli artisti, per chi ha idee, per chi non si lascia ingabbiare dai numeri. E poi io faccio parte di una generazione che, pur essendo curiosa nei confronti delle tecnologie, ha sempre lavorato in un certo modo e continuerà su questa strada".