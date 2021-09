Ibrahimovic svela: “Stanchezza? Guardando Tiger Woods ho notato che…”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata a Sportweek ha svelato un retroscena riguardante Tiger Woods

Zlatan Ibrahimovic, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Ibrahimovic ha svelato un piccolo retroscena riguardante la stanchezza: "Quando in partita arriva la stanchezza, la testa non è sempre là, devi prendere decisioni velocemente ed è facile a quel punto sbagliare. Pensi lento. Volevo qualcosa che mi aiutasse in pochi minuti (perché sublinguale) a tenere la concentrazione. Avevo visto in tv Tiger Woods che giocava con un chewing-gum in bocca, il commentatore diceva che gli serviva a tenere giù la fame. E ho capito cosa serviva a me: non posso andare in giro per il campo con la bottiglia, con il chewing-gum sì. Ora nello spogliatoio del Milan vanno a ruba. La prendo prima della partita e la tengo finché non perde sapore. Ne prendo al massimo due, perché è vero che mi piace tanto l'adrenalina, ma devo anche riposare".