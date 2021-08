Brahim Díaz: “Theo è fortissimo alla PlayStation. Ha fatto modifiche?”

Brahim Díaz, fantasista del Milan, ha rivelato come l'amico e compagno di squadra Theo Hernández lo batta di frequente ai videogiochi

Brahim Díaz, classe 1999, trequartista spagnolo, è tornato al Milan in prestito biennale dal Real Madrid in questa sessione estiva di calciomercato. Il giocatore ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato su come gli piace passare il tempo libero, Brahim Díaz ha risposto: "Guardo calcio. Poi gioco alla PlayStation, spesso con Theo Hernández. Amo stare con la mia famiglia. Ho sorelle piccole e cerco di passare tempo con loro. Ogni tanto guardo la tv, ma preferisco altro". E Theo come è alla Play? "È fortissimo. Non so se abbia apportato qualche modifica alla Play o al joystick. Però di certo è più forte di me".