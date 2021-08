Brahim Díaz: “I nostri tifosi meritavano di tornare in Champions”

Brahim Díaz, fantasista del Milan, ha parlato delle emozioni provate per il ritorno della squadra rossonera in Champions League

Brahim Díaz, classe 1999, trequartista spagnolo, è tornato al Milan in prestito biennale dal Real Madrid in questa sessione estiva di calciomercato. Il giocatore ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sulla sua felicità per la qualificazione del Diavolo in Champions League, nello scorso maggio a Bergamo, Brahim Díaz ha risposto: "È vero, sono molto passionale. Tutto quello che faccio è dettato dal cuore. Amo il calcio ed i nostri tifosi meritavano di tornare in Champions. È stata una partita molto emozionante per tutti noi. Ed io ero davvero felice". Milan, la nostra esclusiva con Drago, ex allenatore di Florenzi e Kessie. Ecco cosa ci ha detto.