Brahim Díaz: “Giovani ed esperti: un mix per rimanere concentrati”

Brahim Díaz, fantasista del Milan, ha parlato di come si sia inserito rapidamente all'interno dello spogliatoio rossonero

Brahim Díaz, classe 1999, trequartista spagnolo, è tornato al Milan in prestito biennale dal Real Madrid in questa sessione estiva di calciomercato. Il giocatore ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sul suo rapido inserimento all'interno di una squadra giovane, Brahim Díaz ha dichiarato: "Siamo una squadra giovane, forse la più giovane della Serie A, ma abbiamo anche giocatori di esperienza. Un mix che ci permette di rimanere sempre concentrati e di vivere ogni momento nel migliore dei modi". Milan, la nostra esclusiva con Drago, ex allenatore di Florenzi e Kessie. Ecco cosa ci ha detto.