Braglia: “Scamacca? Lo vedo più in un ambiente come quello del Milan”

Intervistato dai microfoni di TMW, Simone Braglia ha parlato di alcuni attaccanti al centro di vari rumors di mercato. Tra questi, l'ex portiere ha spiegato che un centravanti come Gianluca Scamacca andrebbe meglio per una squadra come il Milan . Ecco le sue parole.

"Dipende dalla squadra. Icardi secondo me è un giocatore che si ambienterebbe bene a Roma. E' uno che con Mourinho potrebbe tornare ad alti livelli. Scamacca lo vedo in un ambiente come il Milan, in una squadra di giovani dove si deve cominciare un percorso. Morata non so proprio, nella Juventus lo rivedrei bene".