Braglia: “Milan? Vedo più Mancini sulla panchina rossonera. E con lui…”

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero sul futuro di Antonio Conte: "Per me Conte se vince il campionato rimane a Napoli con ADL che gli fa la squadra che vuole. Gasperini alla Juve? Avrebbe una logica, visto che sia Motta che Giuntoli potrebbero andare via. Gasp vuole fare di testa sua in una squadra, vedrei difficile una convivenza con Giuntoli. E per me quindi Conte rimane e dovrebbe porsi anche l'obiettivo di puntare alla Champions".