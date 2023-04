Braglia: “Ora bisogna vedere se il Milan avrà continuità”

Simone Braglia ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione del Milan e alla continuità che dovrà avere ora

Intervenuto nel consueto appuntamento con TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, Simone Braglia ha fatto il punto delle situazione delle big di Serie A, in base a quanto successo nell'ultima giornata di campionato. L'ex portiere si è soffermato in modo particolare sul match tra Napoli e Milan, sostenendo come ora rimane da capire se il Diavolo sarà continuo o meno. Di seguito le sue parole a riguardo.