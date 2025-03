Braglia: “Milan? Nell’attività sportiva hanno toppato troppe volte”

Intervenuto a Tmw Radio, Simone Braglia ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao. L'ex calciatore, in particolar modo, ha sottolineato la necessità del Diavolo nel trovare un nuovo direttore sportivo, ma ricorda che, fino ad ora, la società rossonera ha sbagliato davvero troppo nell'attività sportiva: "Non è solo Tare che deve riportare il Milan in alto. E' indubbio che ci siano state difformità, ma non devono nascondere quanto accaduto in casa Milan. Il ds slitta al 15 marzo? Aumenta questo senso di incertezza che dura da mesi. Nell'attività sportiva questa società ha toppato troppe volte".