Braglia: “Il Milan ha preso una bastonata contro l’Inter”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà, Simone Braglia ha parlato della prestazione del Milan nella sconfitta contro l'Inter in Champions League: "La vedevo brutta, volevo finisse subito il primo tempo. Hanno preso una bastonata e non credevo a quello che stavo vedendo. E' la differenza di approccio che mi ha dato fastidio. Una partita di Champions va affrontata in modo diverso. Mi ha stupito vedere l'approccio di Dzeko, che sembrava un ragazzino di vent'anni".