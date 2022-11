Braglia: “Il Milan nelle difficoltà tira fuori sempre lo spirito giusto” | News

Intervenuto su 'TMW Radio', Simone Braglia ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan in vista del match di stasera contro lo Spezia. Queste le dichiarazioni dell'ex portiere rossonero: "Il Milan nelle difficoltà tira fuori sempre il carattere e lo spirito giusto. Le altre non sono ancora mai continue. Credo che Atalanta-Napoli possa dire qualcosa ma non in maniera definitiva. Siamo ancora a metà campionato, poi chissà cosa succederà dopo la sosta. Il Milan ha sulla carta un impegno meno importante". Ecco come e dove vedere Milan-Spezia in tv o in diretta streaming >>>