Braglia: “Mi fido di Allegri e Tare. Vlahovic-Milan? Ci credo poco. Leao …”

Su Massimiliano Allegri: "Mi ricordo ai tempi della Juve, con mezza squadra fuori e tutti i giovani in campo, ci furono 7-8 partite senza subire gol. Poi qualche pecca sua c'è stata, ma quest'annata al Milan sarà di rivalutazione anche del suo passato juventino. Anche perché ha un uomo come Tare che lo affiancherà nel fare stare insieme lo spogliatoio. A Max è sempre mancato il colpo finale. Avesse vinto una Champions, come gli è capitato di giocarsi, avrebbe acquisito una maggiore consapevolezza e prestigio. Per me il Milan è una delle accreditate per vincere il titolo".

Su Dusan Vlahovic al Milan: "Il problema non è tanto il giocatore ma il peso dell'ingaggio. Se oggi il Milan fa fatica a prendere qualsiasi giocatore, non so come faccia a prendere il serbo, con quei numeri dal punto di vista economico. Ci credo poco. Oggi cederlo per la Juve vuol dire darlo a zero o anche in prestito un anno, la Juve ne uscirebbe con una grossa minusvalenza e per questo credo che sia difficile. Vedo più fattibile che si rivaluti alla Juve".