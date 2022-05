Braglia: “Maignan portiere che si è distinto. E’ uno dei migliori in stagione”

Simone Braglia, ex portiere rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'estremo difensore francese del Milan Mike Maignan

Intervenuto su 'TMW Radio', Simone Braglia ha parlato di Mike Maignan. Queste le sue dichiarazioni sul portiere del Milan: "Mi piacerebbe dire che questo campionato è stato deciso dai portieri in positivo. Per fortuna ci sono stati dei portieri che si sono distinti come Maignan. Penso però che comunque per giudicare gli errori dei portieri ci sia bisogno di un altro portiere. Anche le immagini non aiutano perché non sono dal retro porta perciò non si ha la visuale del portiere. Maignan secondo me è stato uno dei migliori della stagione perché non ha subito alternanza. Più che la costruzione dal basso penso che la colpa di questi continui errori sia il fatto che non ci sia la certezza tra primo e secondo portiere".