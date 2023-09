Braglia: “Leao non è ancora leader. Non puoi avere superficialità al Milan”

Simone Braglia, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'attaccante del Milan Rafael Leao

Le parole di Simone Braglia su Rafael Leao

"Quello fatto l'altra sera è un errore di concetto, non tecnico. E' stato superficiale. Non è ancora un leader dopo questo tempo, che aspetta a diventarlo? Pioli lo giustifica ma va bene fino a un certo punto. Deve fargli capire che la superficialità in un club come il Milan non si può avere".