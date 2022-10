Braglia: “Juve, ti serve Del Piero. Guardate cos’ha fatto Maldini al Milan”

L'ex portiere rossonero Simone Braglia ha parlato dei problemi in casa Juventus all'indomani dell'eliminazione dalla Champions League.Il consiglio è quello di ingaggiare una bandiera come Alessandro Del Piero . Il paragone non può che essere con il Milan di Paolo Maldini: queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.

Del Piero alla Juventus come Maldini al Milan

"Serve voltare pagina, costi quel che costi. Ad oggi devi cambiare registro, anche dal punto di vista tecnico. Allegri non risponde più, non è quello di una volta. E poi anche in società. Lì servirebbe una bandiera che riporterebbe entusiasmo, tipo Del Piero. Basti vedere cosa ha fatto Maldini al Milan. Serve gente che a livello societario abbia a cuore la sorte del club e abbia a cuore i tifosi. Serve un'azione forte. E ai giocatori bisogna far capire che quello che conta è il club".